Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spezialpreis an „NAZA“

Venedig: Goldener Löwe für „Woman Unknown“

Kino
12.09.2026 23:36
Die 49-jährige Regisseurin May el-Toukhy ist die erst achte Frau, die in der Geschichte der ...
Die 49-jährige Regisseurin May el-Toukhy ist die erst achte Frau, die in der Geschichte der Filmfestspiele den Goldenen Löwen gewonnen hat.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die dänisch-ägyptische Regisseurin May el-Toukhy ist am Samstag für ihren Film „Woman Unknown“ mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Zudem gewann die Hauptdarstellerin des Films, Mathilde Arcel, den Preis als beste Schauspielerin. Der Große Preis der Jury ging an „Possible Love“ von Lee Chang-dong. Der Dokumentarfilm „NAZA“ von Yuval Abraham und Rachel Szor über die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen gewann den Spezialpreis der Jury.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

El-Toukhy nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido entgegen. May el-Toukhy ist Tochter einer dänischen Mutter und eines ägyptischen Vaters und wuchs nach eigenen Angaben zweisprachig und zwischen diesen beiden Kulturen im Großraum Kopenhagen auf.

Die 49-Jährige ist die erst achte Frau, die in der Geschichte der Filmfestspiele den Goldenen Löwen gewonnen hat. Im diesjährigen Wettbewerb waren von 21 Filmen nur zwei von Frauen, was die Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal als strukturelles Problem beschrieben hatte.

Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal
Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Geringer Frauenanteil „systematisches Problem“
„Es gibt ein systemisches Problem“, sagte die US-Schauspielerin und Filmemacherin bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Festivals. Es sei für Frauen „viel schwieriger“, eine Finanzierung für ihre Filme zu bekommen. „Woman Unknown“ war anfangs der einzige Film einer Frau unter den zunächst 20 Wettbewerbsfilmen. Die nachträgliche Aufnahme der Gaza-Dokumentation „NAZA“ verbesserte das Geschlechterverhältnis nur geringfügig.

Das Historiendrama „Woman Unknown“ erzählt von der jungen Dänin Marie, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Hochzeit mit ihrem wohlhabenden Arbeitgeber steht. Ihr greifbar naher gesellschaftlicher Aufstieg wird jedoch durch ein Geheimnis bedroht: Während der Besatzungszeit hatte sie eine Affäre mit einem deutschen Soldaten. In der von Rache geprägten Nachkriegszeit setzt sie nun alles aufs Spiel, um ihre mühsam aufgebaute Existenz vor der Entlarvung zu schützen.

May el-Toukhy mit dem Goldenen Löwen und Mathilde Arcel mit ihrem Preis als beste Darstellerin ...
May el-Toukhy mit dem Goldenen Löwen und Mathilde Arcel mit ihrem Preis als beste Darstellerin für „Woman Unknown“(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Weiblicher Körper als Schlachtfeld
„In ,Woman Unknown‘ geht es um den weiblichen Körper als Schlachtfeld und als Thema von öffentlichem Interesse. Gleichzeitig erzählt der Film die Geschichte unsichtbarer, ignorierter und stimmloser Frauen“, sagte el-Toukhy bei der Preisverleihung. Die Regisseurin bedankte sich bei Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal dafür, dass sie „ihre Stimme erhoben und die mangelnde Chancengleichheit für Regisseurinnen in unserer Branche“ thematisiert habe.

John Malkovich ist bester Schauspieler
Der US-Amerikaner John Malkovich wurde als bester Schauspieler für den Film „Wild Horse Nine“ ausgezeichnet. Der 72-Jährige spielt in der schwarzen Komödie „Wild Horse Nine“ einen zynischen CIA-Agenten, der 1973 zusammen mit einem Kollegen nach Chile reist, kurz bevor sich dort das Militär an die Macht putscht.

John Malkovich wurde zugeschaltet.
John Malkovich wurde zugeschaltet.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Der aus Russland stammende Ilja Chrschanowski, der heute unter anderem in Berlin lebt, bekam für „DAU“ den Preis für die beste Regie. Für das beste Drehbuch wurde Regisseur und Drehbuchautor Stéphane Brizé für „Un bon petit soldat“ geehrt, gemeinsam mit Coralie Amédéo und Olivier Gorce.

„NAZA“ über Tötung palästinensischer Zivilisten
In der Dokumentation „NAZA“ berichten israelische Militärvertreter und Geheimdienstler anonym, wie die israelische Armee im Gazastreifen palästinensische Zivilisten tötete. Abraham und Szor waren auch an dem Dokumentarfilm „No Other Land“ über den Konflikt zwischen Palästinenser und Israelis im Westjordanland beteiligt, der 2025 mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Die israelische Armee wies die Darstellungen zurück.

Lesen Sie auch:
Die Regisseure Rachel Szor und Yuval Abraham mit dem Film „NAZA“ bei der 83. Ausgabe der ...
Filmfestspiele
Applausrekord: Gaza-Doku „NAZA“ begeistert Venedig
11.09.2026

Den Silbernen Löwen gewann der südkoreanische Regisseur Lee Chang Dong für seinen Film „Possible Love“ über die Geschichte zweier Ehepaare aus unterschiedlichen sozialen Schichten. 

Zu Beginn und zur Halbzeit der 83. Auflage des Festivals in Venedig waren der US-Schauspieler und Filmemacher George Clooney sowie die US-Schauspielerin Ellen Burstyn mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt worden. Auch Film-Stars wie Russell Crowe, Chiara Mastroianni und Robert Pattinson wurden durch das Festival an den Lido gelockt.

Lesen Sie auch:
Mamma mia, was für ein Auftritt! George Clooney und seine Amal sorgten in Venedig für einen ...
Erhielt Goldenen Löwen
Mamma mia! Clooney und seine Amal rocken Venedig
02.09.2026
„Eine Kakistokratie“
Venedig: George Clooney kritisiert US-Regierung
02.09.2026
Schwester hatte Krebs
George Clooney: „Ich war bei Ada, als sie starb“
04.09.2026

Im vergangenen Jahr war US-Regisseur Jim Jarmusch für seinen Film „Father Mother Sister Brother“ über dysfunktionale Familien in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Den Silbernen Löwen gewann 2025 Doku-Drama „The Voice of Hind Rajab“ der Regisseurin Kaouther Ben Hania über den Krieg im Gazastreifen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kino
12.09.2026 23:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kinostarts der Woche
Staraufgebot: Gefährliche Affären & blanker Horror
Abenteuer & Spannung
Kinostarts: Verrückte Minions & meisterhafte Diebe
Top-Besetzung
Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl
Kinostarts der Woche
Blutiger Roadtrip-Horror und Kevin James verliebt
Kino als Musikerlebnis
Dieser Musiker rocken derzeit die große Leinwand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
127.973 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
104.959 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
102.676 mal gelesen
Auf diesem Wasserbett (rechts oben) fand die 39-Jährige einen grausamen Tod – ihr Ehemann sitzt ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1856 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1115 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1008 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Kino
Spezialpreis an „NAZA“
Venedig: Goldener Löwe für „Woman Unknown“
Krone Plus Logo
14 Kilo zugenommen
Sydney Sweeney: Von der Sexbombe zur Boxerin
WATCHLIST
Sandra Bullock zurück ++ Neue Sky-Serie schockiert
Filmfestspiele
Applausrekord: Gaza-Doku „NAZA“ begeistert Venedig
Practical Magic 2
Sandra Bullock und Nicole Kidman zaubern wieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf