Tickets für das Kunsthistorische Museum gewinnen

Prunkvolle Rüstungen, kostbare Waffen und Instrumente, die Musikgeschichte geschrieben haben: In der Neuen Hofburg warten gleich zwei außergewöhnliche Sammlungen auf Besucher. Mit der „Krone“ können Sie die Hofjagd- und Rüstkammer oder die Sammlung alter Musikinstrumente entdecken.
Glänzende Harnische, prachtvolle Waffen und beeindruckende Turnierausstattungen: Die Hofjagd- und Rüstkammer in der Neuen Hofburg lässt die Welt europäischer Herrscher und Ritter wieder lebendig werden. Die Sammlung umfasst außergewöhnliche Stücke aus mehr als tausend Jahren Geschichte, wobei der Schwerpunkt auf dem 15. bis 18. Jahrhundert liegt. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem der spätgotische Reiterharnisch von Kaiser Maximilian I. sowie kunstvoll gefertigte Rüstungen und Prunkwaffen bedeutender Persönlichkeiten aus ganz Europa. Viele der Stücke waren weit mehr als bloße Schutzausrüstung: Sie dienten der Repräsentation bei Turnieren, Hochzeiten und anderen großen Ereignissen an den europäischen Höfen.
Eine Schatzkammer der Musikgeschichte
Nur wenige Schritte entfernt wartet eine völlig andere Zeitreise. Die Sammlung alter Musikinstrumente führt durch mehrere Jahrhunderte europäischer Musikgeschichte – von der Renaissance über Barock und Wiener Klassik bis zur Romantik und darüber hinaus. Zu sehen sind einzigartige historische Instrumente sowie Stücke, die mit berühmten Namen der Musikgeschichte verbunden sind. Darunter befinden sich Klaviere, die einst von Größen wie Wolfgang Amadeus Mozart, Clara Schumann, Johannes Brahms und Franz Liszt gespielt wurden.
Mitmachen und Tickets gewinnen!
Die „Krone“ bringt Sie mitten hinein in diese beiden faszinierenden Welten. Am 26. September findet um 14:00 und 15:00 Uhr die Führung durch diese Ausstellungen statt.
Wer kaiserlichen Prunk, jahrhundertealte Rüstungen oder die Klangwelten großer Komponisten aus nächster Nähe erleben möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 18. September, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance!. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.