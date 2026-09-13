Tickets für das Kunsthistorische Museum gewinnen

Glänzende Harnische, prachtvolle Waffen und beeindruckende Turnierausstattungen: Die Hofjagd- und Rüstkammer in der Neuen Hofburg lässt die Welt europäischer Herrscher und Ritter wieder lebendig werden. Die Sammlung umfasst außergewöhnliche Stücke aus mehr als tausend Jahren Geschichte, wobei der Schwerpunkt auf dem 15. bis 18. Jahrhundert liegt. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem der spätgotische Reiterharnisch von Kaiser Maximilian I. sowie kunstvoll gefertigte Rüstungen und Prunkwaffen bedeutender Persönlichkeiten aus ganz Europa. Viele der Stücke waren weit mehr als bloße Schutzausrüstung: Sie dienten der Repräsentation bei Turnieren, Hochzeiten und anderen großen Ereignissen an den europäischen Höfen.