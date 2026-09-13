Die Toten Hosen: Kein Zentimeter Platz für Nazis

Die große Liebe zu Wien

Dazu gibt es zahlreiche Liebesbekundungen für Wien. „Es gibt für uns keinen besseren Ort für ein Auswärtsspiel“, schreit Campino schon früh ins Mikro und lässt mit den Lobeshymnen auch im weiteren Verlauf nicht nach. Vor „Laune der Natur“ bezeichnet er die Hosen als „Wiener Domspatzen“, bevor er andächtig von einem Besuch in der Wiener Peterskirche früher am Tag referiert: „Ich habe dort drei Kerzen angezündet. Eine für die Gesundheit für meine Familie und Freunde, eine für diese Tour und eine für all das, was wir schon so in Wien erlebt haben.“ Besonderes Highlight? „Wien ist wirklich eine unserer Lieblingsstädte. Sowas würde ich in München nie erzählen.“ Dass es an diesem Abend besonders feurig zugeht, liegt an allen handelnden Parteien. Die Hosen spielen ungezwungen und mit höchster Spielfreude einen ihrer besten Österreich-Gigs und die Fans gehen sogar auf den Sitzplätzen steil.