Am Ende aller Utopien regiert der blanke Klamauk

Utopien, suggeriert dieser Abend, sind es gar nicht mehr wert, erdacht oder gehegt zu werden, für einen ernsthaften Weckruf ist es längst zu spät. Der Menschheit ist nicht mehr zu helfen. Diese spaßig-kindliche Lesart sagt viel über unsere Gegenwart aus. Angesicht der düsteren Weltlage bleiben offenbar nur zwei Optionen – aufgeben oder sich in Galgenhumor flüchten. „Sonst gibt ez keine hôpe mêre!“ Beides keine besonders beruhigende Aussicht.