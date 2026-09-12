Frau baute bei Flucht vor Polizei zwei Unfälle

Lenkerin hatte keinen Führerschein

Es stellte sich heraus, dass die Lenkerin über keine gültige Lenkberechtigung verfügte und verschiedene unzulässige Umbauten am Pkw vorgenommen wurden. Die 20-Jährige gab an, aufgrund ihrer Schwangerschaft dringend Dokumente in ein Krankenhaus bringen zu müssen. Sie wurde mehrfach angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.