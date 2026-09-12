Frau baute bei Flucht vor Polizei zwei Unfälle

Als die Polizei in Ottakring ein verdächtig aussehendes Fahrzeug anhalten wollten, begann eine wilde Verfolgungsjagd. Auf ihrer Flucht vor den Beamten missachtete die junge Lenkerin jegliche Verkehrsregeln und verursachte zwei Unfälle.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden im Bereich Flötzersteig auf einen Pkw aufmerksam, bei dem der Verdacht unzulässiger Umbauten bestand. Die Lenkerin sollte einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden, entzog sich jedoch über mehrere Minuten der Anhaltung.
Frau fuhr über rote Ampeln und verursachte Verkehrsunfälle
Die Beamten konnten sie schließlich in der Redtenbachergasse anhalten. Während der wilden Flucht beging die 20-Jährige zahlreiche Verwaltungsverstöße: Sie befuhr Gehsteige und Einbahnen und missachtete rote Ampeln. Auf ihrer Fahrt verursachte sie sogar zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden, bevor sie gestoppt werden konnte.
Lenkerin hatte keinen Führerschein
Es stellte sich heraus, dass die Lenkerin über keine gültige Lenkberechtigung verfügte und verschiedene unzulässige Umbauten am Pkw vorgenommen wurden. Die 20-Jährige gab an, aufgrund ihrer Schwangerschaft dringend Dokumente in ein Krankenhaus bringen zu müssen. Sie wurde mehrfach angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.