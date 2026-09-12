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Wilde Verfolgungsjagd

Frau baute bei Flucht vor Polizei zwei Unfälle

Österreich
12.09.2026 11:54
Eine junge Frau versuchte in Ottakring, der Polizei davonzufahren.
Eine junge Frau versuchte in Ottakring, der Polizei davonzufahren.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als die Polizei in Ottakring ein verdächtig aussehendes Fahrzeug anhalten wollten, begann eine wilde Verfolgungsjagd. Auf ihrer Flucht vor den Beamten missachtete die junge Lenkerin jegliche Verkehrsregeln und verursachte zwei Unfälle.

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Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden im Bereich Flötzersteig auf einen Pkw aufmerksam, bei dem der Verdacht unzulässiger Umbauten bestand. Die Lenkerin sollte einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden, entzog sich jedoch über mehrere Minuten der Anhaltung.

Frau fuhr über rote Ampeln und verursachte Verkehrsunfälle
Die Beamten konnten sie schließlich in der Redtenbachergasse anhalten. Während der wilden Flucht beging die 20-Jährige zahlreiche Verwaltungsverstöße: Sie befuhr Gehsteige und Einbahnen und missachtete rote Ampeln. Auf ihrer Fahrt verursachte sie sogar zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden, bevor sie gestoppt werden konnte.

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Lenkerin hatte keinen Führerschein
Es stellte sich heraus, dass die Lenkerin über keine gültige Lenkberechtigung verfügte und verschiedene unzulässige Umbauten am Pkw vorgenommen wurden. Die 20-Jährige gab an, aufgrund ihrer Schwangerschaft dringend Dokumente in ein Krankenhaus bringen zu müssen. Sie wurde mehrfach angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.

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