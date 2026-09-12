Streit bei Würstelstand: Mann droht mit Waffe

Ein Streit bei einem Würstelstand in Wien-Favoriten ist am Freitagabend eskaliert. Nachdem ein Gast aus der Bierflasche eines anderen Mannes getrunken hatte, kam es zur Auseinandersetzung. Der Bier-Dieb zückte plötzlich eine Waffe.
Der 62-Jährige soll wortlos aus der Bierflasche eines anderen Gastes getrunken haben, weshalb es zu dem Streit kam. Dann drohte er dem Mann mit dem Umbringen und griff dabei nach einer augenscheinlichen Pistole.
Mann hatte Waffe dabei
Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen zunächst wegziehen und bis zum Eintreffen der Polizei beruhigen. WEGA-Beamte hielten den 62-Jährigen an und stellten fest, dass es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Gasdruckpistole handelte. Diese wurde sichergestellt.
Zückte Gasdruckpistole in Waffenverbotszone
Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in den Arrestbereich überstellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von zwei Promille festgestellt. Gegen den Mann wurden unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Drohung sowie nach dem Waffengesetz erstattet, da gegen ihn bereits ein behördliches Waffenverbot bestand. Außerdem erfolgte eine Anzeige, da der Mann die Waffe im Bereich der Waffenverbotszone Innerfavoriten bei sich hatte. Weitere Ermittlungen dauern an.
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