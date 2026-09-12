Streit bei Würstelstand: Mann droht mit Waffe

Zückte Gasdruckpistole in Waffenverbotszone

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in den Arrestbereich überstellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von zwei Promille festgestellt. Gegen den Mann wurden unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Drohung sowie nach dem Waffengesetz erstattet, da gegen ihn bereits ein behördliches Waffenverbot bestand. Außerdem erfolgte eine Anzeige, da der Mann die Waffe im Bereich der Waffenverbotszone Innerfavoriten bei sich hatte. Weitere Ermittlungen dauern an.