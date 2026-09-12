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Virales Olise-Interview: So reagiert der FC Bayern

Champions League
12.09.2026 11:51
Michael Olise sorgte mit seinem sehr speziellen Interview für Aufsehen.
Michael Olise sorgte mit seinem sehr speziellen Interview für Aufsehen.(Bild: AP/AP Photo/Lennart Preiss, Facebook.com/dazn)
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Von krone Sport

Michael Olise hat am Donnerstagabend mit einem Interview und extrem einsilbigen Antworten für Aufsehen gesorgt. Der FC Bayern hat mit dem Auftreten seines Offensivprofis an TV-Mikrofonen aber kein Problem – im Gegenteil.

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„In Social Media, TikTok und wie das alles heißt, wird er gefeiert, weil die Leute sagen: Das ist ein Fußballer, der soll Fußball spielen, der soll Spaß haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Und die Kiddies und die Jugendlichen können sich damit ein Stück weit mehr identifizieren als vielleicht wir.“

Hier das Interview von Olise:

Olise war beim 5:0 der Münchner in der Champions League gegen Bodö/Glimt als Spieler des Spiels gewählt worden und deswegen beim Pay-TV-Sender DAZN zum Interview erschienen. Dort aber antwortete er auf die Fragen des Reporters nur mit jeweils wenigen Worten – nach einer Minute war das Gespräch auch schon wieder vorbei.

Manche Kommentatoren warfen dem 24-jährigen Franzosen daraufhin mangelnden Respekt oder Überheblichkeit vor.

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„Jeder genießt es“
Sein Trainer Vincent Kompany sieht es ganz anders. Er unterstrich vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Elversberg am Sonntag (17.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker), dass just so ein Interview viral gehe und alle davon profitierten. „Kein Sponsor und kein Journalist“ habe einen Nachteil durch Olises Art, „jeder genießt es“.

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