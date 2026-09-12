Virales Olise-Interview: So reagiert der FC Bayern

„In Social Media, TikTok und wie das alles heißt, wird er gefeiert, weil die Leute sagen: Das ist ein Fußballer, der soll Fußball spielen, der soll Spaß haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Und die Kiddies und die Jugendlichen können sich damit ein Stück weit mehr identifizieren als vielleicht wir.“