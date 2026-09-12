Gnadenhof für gequälte Esel wird nun Wirklichkeit

Allein in der Hauptstadt Nouakchott leben Zehntausende Esel unter äußerst schwierigen Bedingungen. Bei großer Hitze müssen sie enorme Lasten ziehen. Viele Tiere werden geschlagen und völlig unzureichend ernährt. Häufig bleibt ihnen laut Putzgruber nur Karton als Nahrung. Während Esel normalerweise 40 Jahre und älter werden können, beträgt ihre Lebenserwartung unter diesen Bedingungen oft nur wenige Jahre.