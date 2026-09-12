Kritik an Zverev: „Das nervt nicht nur mich!“

Der topgesetzte Zverev setzte sich im Halbfinale mit 6:3, 7:6(7) und 7:6(6) gegen Chatschanow durch. Dabei ließ der Deutsche den Ball erneut sehr oft aufspringen, bevor er serviert. „Das nervt nicht nur mich, sondern natürlich viele Spieler, weil es so viel Zeit kostet. Man weiß gar nicht, wie man sich auf den Aufschlag vorbereiten soll“, schimpfte Chatschanow nach der Partie.