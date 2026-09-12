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Boot ist schon weg

Schlagersänger Reim verkauft Bodensee-Villa

Stars & Society
12.09.2026 12:13
Das Schlager-Ehepaar Christin Stark und Matthias Reim
Das Schlager-Ehepaar Christin Stark und Matthias Reim(Bild: APA-Images / dana press / M.Graenzdoerfer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Verdammt, ich lieb‘ Dich“, gilt wohl nicht mehr für die Villa von

Schlagersänger Matthias Reim. Sein 600-Quadratmeter-Haus mit 13 Zimmern am Bodensee steht zum Verkauf. Das Boot hat der 68-Jährige schon verkauft.

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Schlagersänger Matthias Reim trennt sich von seinem Haus in Stockach am Bodensee. Die Villa ist mit 600 Quadratmetern Wohnfläche nicht gerade klein. Noch ist das Haus allerdings nicht verkauft. Dafür müsse man jemanden finden, „der das braucht“, sagte Reim der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebäude hat 13 Zimmer, zwei Schwimmbäder und einen Wellnessbereich. 

„Hänge nicht an solchen Sachen“
Sein Boot am Bodensee hat Reim hingegen schon verkauft – nach 13 Jahren „Ich hänge nicht so an solchen Sachen“, erklärte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund für den Verkauf seines Bodensee-Boots sei ziemlich pragmatisch: In den vergangenen zwei Jahren sei das Boot praktisch nur am Liegeplatz geblieben.

„Wir sind in zwei Jahren zweimal eine halbe Stunde herausgefahren“, sagte Reim. Mit einem kleinen Kind an Bord sei das zudem nicht besonders entspannend, so der Sänger über die Ausflüge mit seiner kleinen Tochter. Die Tochter von Reim und Schlagersängerin Christin Stark (36) wurde 2022 geboren. Reim und Stark sind seit 2020 verheiratet, die Familie lebt am Bodensee.

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Früher „mehr oder weniger am See gelebt“
Früher hat das Boot ausgiebig genutzt, wie Reim erzählte. Vor etwa zehn Jahren habe er im Sommer fast täglich Zeit auf dem Boot verbracht. Seine Kinder und deren Freunde seien dabei gewesen, die Familie habe gegrillt und „mehr oder weniger am See und auf dem See gelebt“. Inzwischen seien die Kinder groß und in alle Winde verstreut.

Auch deshalb fiel dem „Verdammt, ich lieb‘ Dich“-Sänger der Abschied offenbar nicht besonders schwer. „Weg jetzt, alles einfach weg“, sagte der Musiker, der am kommenden Freitag ein neues Album mit dem Titel „Flashback“ herausbringt. Das Boot verliere zudem mit der Zeit an Wert.

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