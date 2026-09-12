Bei Poser-Razzien gingen Sozialbetrüger ins Netz

Wer doppelt kassiert, dem dreht das AMS den Hahn zu

Und die Kontrollen zahlen sich aus. Bei den jüngsten Planquadraten deckte das AMS bereits 167 Fälle auf. Ein netter Nebeneffekt, der dem Staat wieder Geld in die Kassen spült. Für jene, die das Sozialsystem ausnutzen, wird es teuer. Wer erstmals bei Schwarzarbeit erwischt wird, verliert für sechs Wochen sein Geld vom AMS. Bisher waren es vier Wochen. Beim zweiten Mal sind es bereits acht Wochen. Dazu kann zu Unrecht bezogenes Geld zurückgefordert werden. Verstöße gegen das Sozialversicherungsrecht meldet das AMS an die ÖGK, unerlaubte Gewerbeausübung kann eine weitere Anzeige nach sich ziehen. Die Botschaft des AMS ist entsprechend klar: „Es lohnt sich nicht!“