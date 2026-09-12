Durchwachsene erste Woche mit Kopftuchverbot

Flucht in den häuslichen Unterricht fast unmöglich

Auch die Flucht in den häuslichen Unterricht ist weitgehend verbaut. „Eine Abmeldung mitten im Schuljahr ist nicht möglich“, stellte Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs klar. Wer diesen Weg gehen wollte, musste sein Kind spätestens eine Woche nach Ende des vergangenen Unterrichtsjahres abmelden. Und auch danach gelten harte Auflagen: Der Unterricht muss mindestens gleichwertig sein, jedes Jahr sind Reflexionsgespräch und externe Prüfungen Pflicht. Wer nicht erscheint, die Prüfung verweigert oder durchfällt, muss wieder die städtische Schulbank drücken; zusätzlich folgt ein Verwaltungsstrafverfahren.