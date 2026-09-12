Einbrecherinnen versteckten Werkzeug im BH

Ermittlungen dauern an

Beide Frauen wurden daraufhin festgenommen. Da sie keine Dokumente bei sich trugen, im Zuge der Identitätsfeststellung offenbar falsche Angaben zu ihren Geburtsdaten machten und sich als Unmündige ausgaben, wurde zur Altersfeststellung ein Amtsarzt beigezogen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, geführt.