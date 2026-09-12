Einbrecherinnen versteckten Werkzeug im BH

Im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes nahm die Polizei zwei Frauen fest. Die beiden sollen zuvor in mehreren Wiener Bezirken in Häuser eingestiegen sein. Ihr Einbruchswerkzeug hatten die Verdächtigen im BH versteckt.
Im Zuge einer Schwerpunktstreife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden Beamte auf zwei Frauen aufmerksam. Die beiden kontrollierten wiederholt ihre Umgebung, versuchten, ihre Zusammengehörigkeit zu verschleiern, und betraten in den Bezirken Wieden, Innere Stadt und Landstraße mehrere Altbauhäuser.
Werkzeug im BH
Als die Tatverdächtigen mit einem Reisebus in Richtung Slowakei ausreisen wollten, wurden sie von Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße angehalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Hosenbund bzw. im BH verstecktes Einbruchswerkzeug.
Einbruchsspur führt zu Frauen
In einem zuvor von den Frauen betretenen Stiegenhaus in Wieden wurden zudem frische Einbruchsspuren festgestellt, die mit dem sichergestellten Werkzeug in Einklang gebracht werden konnten.
Ermittlungen dauern an
Beide Frauen wurden daraufhin festgenommen. Da sie keine Dokumente bei sich trugen, im Zuge der Identitätsfeststellung offenbar falsche Angaben zu ihren Geburtsdaten machten und sich als Unmündige ausgaben, wurde zur Altersfeststellung ein Amtsarzt beigezogen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, geführt.
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