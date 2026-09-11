Jeder kann sich erinnern | Durcheinandergerüttelt

Jeder kann sich erinnern. Was für Bilder! Jeder, der damals zumindest schon ein paar Jahre alt war, kann sich an diese Bilder erinnern, an das, was da am 11. 9. 2001 in New York passierte. Jeder und jede kann sich erinnern, wo er oder sie damals – in Österreich war es mittlerer Nachmittag – war, wo er oder sie erfuhr, wo er oder sie ein TV-Gerät fand (Streaming gab es noch längst nicht!), um zu sehen, was man nie zuvor gesehen hatte und sich niemals zu sehen gewünscht hatte: Zwei Passagierflugzeuge, die in die Türme des World Trade Centers gelenkt wurden, für Tausende Tote sorgten. Es waren Geschehnisse, es waren Bilder, die, und das darf und muss man ohne einen Funken Übertreibung sagen, die Welt veränderten. Al-Kaida-Terroristen hatten einen Anschlag auf die westliche Welt verübt, wie es ihn nie zuvor gegeben hatte. Und wie er in dieser Dimension auch danach nicht mehr passiert ist. Unter anderem, weil die seither geltenden Sicherheitsbestimmungen uns das Leben schwerer machen, aber auch den Terroristen manche Möglichkeiten nehmen. 25 Jahre danach spüren wir aber vor allem die politischen Folgen. 9/11 hat die Weltordnung durcheinandergerüttelt.