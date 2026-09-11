VIP-Glamour, Gänsehaut und Eiszeit bei Promi-Damen

Weltstar Morgan Freeman war in Österreich zu Gast, im Wiener Rathaus wurde ein Zeichen für Vielfalt gesetzt, und der Musiktheaterpreis sorgte in der Votivkirche für Glamour. Außerdem: Simone und Mausi Lugner trafen auf einem Event aufeinander. Was bei ihrer Begegnung geschah? Das zeigt Birgit Waldsam in „Adabei Prime“, den Society-Highlights der Woche.