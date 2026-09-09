Ein politisches Projekt sorgt für Kontroversen

„Antisemitismus darf nicht relativiert werden“

Landeshauptmann Thomas Stelzer dazu: „Ich respektiere die Unabhängigkeit der Jury, teile ihre Entscheidung aber nicht.“ Er wird der Preisverleihung am Donnerstag fernbleiben, denn: „Krieg, Gewalt und das Leid unschuldiger Menschen sind niemals und in keiner Form zu rechtfertigen. Genauso wenig darf es aber eine einseitige Darstellung eines solchen Konflikts geben. Gerade Österreich trägt aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung. Die Singularität des Holocaust und der entschlossene Kampf gegen Antisemitismus dürfen niemals relativiert werden“, so Stelzer.