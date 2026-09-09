„Tanzende Türme“ vor dem nächsten großen Schritt

Das Hochhausprojekt „Tanzende Türme“ in Linz nimmt die nächste politische Hürde. Der Bebauungsplan für das Areal zwischen Friedhofstraße, Anzengruberstraße und Lenaustraße kommt zunächst in den Planungsausschuss und soll anschließend am 24. September vom Gemeinderat beschlossen werden.
Geplant sind drei unterschiedlich hohe Türme mit 94, 72 und 51 Metern. Sie sollen auf einem derzeit großteils gewerblich genutzten und stark versiegelten Areal entstehen. Vorgesehen ist ein Mix aus Wohnungen, Arbeitsplätzen, Dienstleistungen und weiteren gewerblichen Nutzungen.
„Eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte“
„Mit dem Bebauungsplan bringen wir nach einem langen und sorgfältigen Planungsprozess eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre einen wesentlichen Schritt weiter“, sagt Bürgermeister und Planungsreferent Dietmar Prammer (SPÖ). Für ihn gehe es dabei nicht nur um die markante Architektur: „Das Projekt schafft neue Nutzungen auf einer heute stark versiegelten Fläche, öffnet das Areal für die Bevölkerung und bringt deutlich mehr Grün in das Viertel.“
Rund 1400 Quadratmeter vor Entsiegelung
Tatsächlich spielt die Begrünung in den Plänen eine größere Rolle. Rund 1400 Quadratmeter sollen entsiegelt werden. Geplant sind Grüninseln mit Bäumen, begrünte Dächer, Aufenthalts- und Spielflächen sowie Wasserelemente. Auch die Gebäudesockel sollen begrünt werden.
Projekt war 2017 erstmals im Gestaltungsbeirat
Neu ist das Vorhaben freilich nicht. Bereits 2017 landeten die „Tanzenden Türme“ erstmals im Linzer Gestaltungsbeirat. Danach wurde das Projekt mehrfach überarbeitet und auch reduziert. Im April 2024 gab der Gestaltungsbeirat schließlich grünes Licht für das überarbeitete Konzept. Nun liegt der Ball bei der Politik.
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