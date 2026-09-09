„Tanzende Türme“ vor dem nächsten großen Schritt

„Eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte“

„Mit dem Bebauungsplan bringen wir nach einem langen und sorgfältigen Planungsprozess eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre einen wesentlichen Schritt weiter“, sagt Bürgermeister und Planungsreferent Dietmar Prammer (SPÖ). Für ihn gehe es dabei nicht nur um die markante Architektur: „Das Projekt schafft neue Nutzungen auf einer heute stark versiegelten Fläche, öffnet das Areal für die Bevölkerung und bringt deutlich mehr Grün in das Viertel.“