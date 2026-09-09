Gibt es Lücken in der neuen Gewaltambulanz?

Seit Jänner gibt es nach langen Diskussionen in Linz nun endlich eine Gewaltambulanz am Kepler Universitätsklinikum. Doch der Fall einer Transgenderfrau, die von zwei Spitälern abgelehnt und dann im KUK behandelt wurde, sorgt dafür, dass das Thema weiter am Köcheln ist. In der Vorwoche erst hatte der Geschäftsführer des KUK, Meinhard Lukas, angekündigt, dass die Öffnungszeiten ausgebaut werden würden und mehr Personal zur Verfügung stehen soll.