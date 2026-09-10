Grundwasserpegel bleiben weiterhin niedrig

Wert nur an einer Messstelle akzeptabel

Denn auch der Niederschlag am Mittwoch war nicht genug. Die Flüsse und Bäche sind noch immer niedrig, vor allem der Grundwasserspiegel hat sich noch nicht erholt. Der Hydrografische Dienst des Landes wies am Mittwoch an einer einzigen Messstelle einen mittleren Grundwasserstand aus. Alle anderen waren niedrig oder sogar sehr niedrig.