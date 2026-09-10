Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffnung auf Regen

Grundwasserpegel bleiben weiterhin niedrig

Oberösterreich
10.09.2026 09:00
Viele Flüsse, wie hier der Langbathbach, sind noch immer teilweise ausgetrocknet.
Viele Flüsse, wie hier der Langbathbach, sind noch immer teilweise ausgetrocknet.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Am Nussensee sorgte im Hochsommer der Fund von Kriegsrelikten für Aufsehen. Nachdem der See beinahe ausgetrocknet war, wurden Waffen und Munition gefunden. Nun warnt auch die bayerische Polizei davor, dass im Bereich der Donau wegen des noch immer niedrigen Wasserpegels womöglich gefährliche Kriegsrelikte auftauchen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits am 18. Juli fand ein 23-Jähriger in der Donau – auf Höhe der Oberen Donaulände in Passau – aufgrund von Niedrigwasser einen waffenähnlichen Gegenstand, der schon stark verrostet war, und informierte die Polizei.

Wie sich jetzt herausstellte, handelt es sich dabei um ein Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei warnt davor, im Falle eines Fundes, die Waffen anzugreifen. Unterdessen geht das Warten auf den großen Regen weiter.

Lesen Sie auch:
Im ausgetrockneten Seebett tauchten mehrere hundert Kilo Munition auf
Aus Zweitem Weltkrieg
Beliebter See wegen Sprengstoff-Fund gesperrt
26.07.2026

Wert nur an einer Messstelle akzeptabel
Denn auch der Niederschlag am Mittwoch war nicht genug. Die Flüsse und Bäche sind noch immer niedrig, vor allem der Grundwasserspiegel hat sich noch nicht erholt. Der Hydrografische Dienst des Landes wies am Mittwoch an einer einzigen Messstelle einen mittleren Grundwasserstand aus. Alle anderen waren niedrig oder sogar sehr niedrig.

Christian Resch, Meteorologe bei GeoSphere Austria hat keine guten Nachrichten. „Es wird auch in den kommenden Tagen wenig bis gar keinen Niederschlag geben. Am Wochenende wird es warm und sonnig. Was danach kommt, sieht aus derzeitiger Sicht sehr unbeständig aus“, macht Resch nicht allzu viel Hoffnung auf den großen und ergiebigen Regen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.09.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Oberösterreich
Wilde Schlussphase
Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze
„Expertin des Bösen“
Marchtrenk: Fritzls Gutachterin für Horror-Ehemann
Sprösslinge ohne Gurt
Drogenlenker (32) hatte Frau und vier Kinder dabei
Am Hals gepackt
Parkplatzstreit eskalierte: „Bringe dich um“
Sport Tv Logo
Liga-Pflicht nach Kür
Rivale Sturm dient dem LASK durchaus als Vorbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf