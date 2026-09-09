„5000 Fans – und ich wollte nicht auf die Bühne“

Veränderungen in der Karriere

„Ich glaube, jede Karriere braucht Veränderung“, sagt er. „Auch Elvis Presley hat nur sechs Jahre Rock’n’Roll gemacht, danach war er Popsänger. Auch dieser Mensch hat sich verändert.“ Überhaupt sieht er den klassischen Rock’n’Roll mittlerweile kritisch. „Das ist die Generation meiner Eltern. Ich bin keine 20 mehr und kann in der Woche keine fünf Shows mehr spielen.“ Viele der alten Hits würden von Themen handeln, mit denen er sich heute nicht mehr identifizieren könne. „Die meisten Songs handeln von Sexualität und Leidenschaft. Das kann ich auch nicht mehr verkaufen“, zuckt der Vollblutmusiker die Schultern.