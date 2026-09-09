19-Jähriger zum oö. Zivildiener des Jahres ernannt

Von Kollegen nominiert

„Wir sind unglaublich stolz auf unseren Maxi. Was ihn auszeichnet, ist seine Selbstverständlichkeit, mit der er hilft. Man muss ihm nicht sagen, wo gerade Unterstützung gebraucht wird – er sieht es und packt an“, schwärmt Schneeweis. Doch nicht nur im Krankenhaus zeichnete sich der Zivildiener aus. Er engagierte sich auch bei Berufsmessen und Veranstaltungen des Spitals. Dort führte er unter anderem Reanimationsübungen mit Kindern und Jugendlichen durch.