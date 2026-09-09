Profilerin nach Tat: „Sie war für ihn kein Mensch“



Das Opfer – es muss doch immer wieder verletzt gewesen sein. Warum hat es deshalb niemals Alarm geschlagen, Hilfe gesucht; sich von seinem Mann befreit?

Gerade deshalb dürfte er seine Frau sediert oder unter Alkohol gesetzt haben. Scheinbar wollte er verhindern, dass sie die Übergriffe bewusst wahrnimmt, sich später daran erinnert und erkennt, wer ihr diese Verletzungen zufügt. Vermutlich konnte sie sich nicht vorstellen, dass ihr eigener Ehemann zu derartigen Misshandlungen fähig wäre. Schmerzen oder Verletzungen hat sie daher möglicherweise anderen Ursachen zugeschrieben. Was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft liegt und woran jede Erinnerung fehlt, lässt sich nur schwer als gezielte Gewalt erkennen.