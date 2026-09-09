„Wir reden über zu viele dumme Entscheidungen“

17 Beispiele aufgelistet

Inhaltlich liefert LinzPlus gleich einen ganzen Katalog an Angriffspunkten. 17 Beispiele führt die Liste dafür an, wo der Stadt aus ihrer Sicht „mehr Hirn“ guttun würde: von der Standortsuche für die IT:U über das Brau-Union-Areal, Drogenkonsumräume und die Tabakfabrik bis zu Flughafen, Stadtbudget, Nibelungen- und alter Eisenbahnbrücke. Der Vorwurf dahinter ist stets derselbe: Die Stadtspitze entscheide zu kurzfristig, lasse vorhandenes Wissen ungenutzt und stelle Parteitaktik über langfristige Ziele. „Es wird zu viel schöngeredet und ignoriert – weiter verwaltet.“