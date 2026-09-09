Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer Klangwolke

Orchester, Sängerknaben, Schiffe und Windmaschinen

Oberösterreich
09.09.2026 19:00
Der „oberste Kapitän“: Klangwolken-Regisseur Felix Breisach am Donauschiff, das bereits ankert.
Der „oberste Kapitän“: Klangwolken-Regisseur Felix Breisach am Donauschiff, das bereits ankert.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Schiffe, Lautsprecher, Licht und Windmaschinen: „Ich versuche, alle Sinne anzusprechen“, sagt Felix Breisach. Er ist heuer Regisseur der Klangwolke. Am Samstag, 12. September, ist das Mega-Spektakel mit dem Titel „ATTheENDLinz“ ab 20.30 Uhr im Linzer Donaupark zu erleben. Die „Krone“ machte vorab einen Lokalaugenschein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Linzer Klangwolke 2026, die auch die „Krone“ präsentiert, ist das größte Kulturspektakel in Linz. Heuer hat das Event den Titel „ATTheENDLinz“.

Regisseur Felix Breisach will ein poetisch-musikalisches Erlebnis schaffen, das sich den großen Fragen unserer Zeit stellt. Die Vorbereitungen gehen bereits in die finale Phase, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigt.

Lautsprecher, LED-Walls, hohe Plattformen
Die rund 100 Lautsprecher, die mittlerweile bei der Klangwolke zum Einsatz kommen, sind bereits installiert. Erste Musikproben hallen durch den Donaupark vor dem Brucknerhaus.

Breisach ist täglich vor Ort und legt viele Kilometer auf dem Gelände zurück, weil er immer wieder sämtliche Schauplätze abgeht. „Ich bin völlig unter Strom“, gesteht er. Zum ersten Mal inszeniert er das Mega-Event, das den Raum zwischen Nibelungenbrücke, Ars Electronica Center, Brucknerhaus und Eisenbahnbrücke voll ausschöpfen wird. Und: „Ich erlebe hier Tage des Glücks, denn ich bin in ein großartiges Team eingebettet, das viel Erfahrung mit der Klangwolke hat. Wenn Probleme auftauchen, werden sie gelöst.“

42 Meter Länge und 9 Meter Höhe hat die LED-Wand, sie befindet sich auf einem Schiff, das auch ...
42 Meter Länge und 9 Meter Höhe hat die LED-Wand, sie befindet sich auf einem Schiff, das auch auf der Donau fahren wird.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Acht plus eins Schiffe
Am Ufer liegt bereits ein breites Schiff, auf dem auch die große LED-Leinwand installiert ist. Auf einem Schleppkahn wird zudem das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner Platz nehmen. „Das Schiff wird auf der Donau fahren, begleitet von acht kleineren Schiffen“, verrät Breisach. „Gemeinsam mit den Kapitäninnen und Kapitänen haben wir eine Choreografie entwickelt.“

Klassik und moderner Sound „rocken“ den Donaupark
Vor dem Ars Electronica Center werden die Komponistin und Bratschistin Flora M. Geißelbrecht sowie Klangkünstler Arthur Fussy auf einer Plattform live performen. Auf einer 15 Meter hohen Bühne vor dem Brucknerhaus spielt Pianist Marcus Merkel, zudem wird Bariton Rafael Fingerlos zu hören sein. Vom Dach des Brucknerhauses singen die St. Florianer Sängerknaben herab.

Ein Klavier auf einer Hebebühne – die Klangwolke macht es möglich, der Pianist wird in 15 Meter ...
Ein Klavier auf einer Hebebühne – die Klangwolke macht es möglich, der Pianist wird in 15 Meter in die Tasten greifen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Heuer ist eine musikalische Exzellenz vertreten, die man sonst nur im Konzerthaus erlebt“, sagt Breisach. Dazu kommen visuelle Effekte, ein großes Spektakel aus Licht, kraftvollem Sound und musikalischen Höhepunkten. Entstehen soll ein Gesamtkunstwerk voller überraschender Bilder.

Lesen Sie auch:
Der Schweizer Milo Rau gilt als einer der bedeutendsten und zugleich kontroversesten ...
Brucknerhaus Linz
Milo Rau über Krisen: Hoffnung ist Kitsch!
08.09.2026
Sisis Ururenkel
Leopold Altenburg: Ein Prinz mit Clownnase
06.09.2026
Alles dreht sich um KI
Ars Electronica Center: Abenteuer aus der Zukunft
08.09.2026

Glaube an die Klugheit der Menschen
Alles dreht sich dabei um ATTheENDLinz, das zunächst einen Weltuntergang andeutet. „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Ob Krieg, Klima oder Wirtschaft – überall, wo wir hinschauen, gerät vieles ins Wanken. Aber wir als Gesellschaft sind die Einzigen, die etwas verändern können. Jede und jeder Einzelne ist gefragt.“ Und das wird wohl auch bei dieser Klangwolke, die eine einzigartige Show und Supersound bieten wird, für einen guten Ausgang sorgen. Hingehen, anschauen – es ist was los!

Linzer Klangwolke: Samstag, 12. September 2026, Beginn: 20:30 Uhr, Donaupark Linz (zwischen Lentos und Brucknerhaus)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
226.109 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
112.967 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
105.037 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3356 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1798 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1748 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Klangwolke
Orchester, Sängerknaben, Schiffe und Windmaschinen
Sport Tv Logo
BEI LASK-PREMIERE
Lautstärke der AEK-Fans war gesundheitsgefährdend!
Künstler über Burnout
„5000 Fans – und ich wollte nicht auf die Bühne“
Besonders engagiert
19-Jähriger zum oö. Zivildiener des Jahres ernannt
Mutter (39) aus OÖ tot
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf