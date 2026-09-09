Orchester, Sängerknaben, Schiffe und Windmaschinen

Glaube an die Klugheit der Menschen

Alles dreht sich dabei um ATTheENDLinz, das zunächst einen Weltuntergang andeutet. „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Ob Krieg, Klima oder Wirtschaft – überall, wo wir hinschauen, gerät vieles ins Wanken. Aber wir als Gesellschaft sind die Einzigen, die etwas verändern können. Jede und jeder Einzelne ist gefragt.“ Und das wird wohl auch bei dieser Klangwolke, die eine einzigartige Show und Supersound bieten wird, für einen guten Ausgang sorgen. Hingehen, anschauen – es ist was los!



Linzer Klangwolke: Samstag, 12. September 2026, Beginn: 20:30 Uhr, Donaupark Linz (zwischen Lentos und Brucknerhaus)