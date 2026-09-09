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„Leiche“ feiert bei Black Wings eine Auferstehung

Eishockey
09.09.2026 12:30
Andreas Kristler spielte 9 Jahre für Linz (li.), nun bei SOKO Linz eine Leiche (M.) und kehrte ...
Andreas Kristler spielte 9 Jahre für Linz (li.), nun bei SOKO Linz eine Leiche (M.) und kehrte nun als Teammanager zu den Black Wings zurück.(Bild: Krone KREATIV/BWL/Eisenbauer, SOKO Linz, Black Wings)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

In der Krimiserie „SOKO Linz“ lag er Dienstagabend (nachzusehen in der ORF on) als Leiche am Eis. Der langjährige Black-Wings-Crack Andreas Kristler, der im Frühjahr seine Karriere beendete. Nun feiert der 36-Jährige bei Linz seine „Auferstehung“, fungiert nun als Teammanager.

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„Nirgends am Eis sind Blutspuren. Ich frag’ mich, wie der Täter da weggekommen ist“, sagt Chefinspektorin Joe Haizinger und blickt auf den toten Eishockey-Spieler, der mit durchschnittener Kehle in einer riesigen Blutlacke am Eis liegt. Wobei die Black-Wings-Fans, die gestern im ORF „SOKO Linz“ sahen, den Krimi besonders gebannt verfolgten. War die Leiche doch ihr langjähriger Kultstürmer Andi Kristler!

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