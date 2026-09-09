„Leiche“ feiert bei Black Wings eine Auferstehung

In der Krimiserie „SOKO Linz“ lag er Dienstagabend (nachzusehen in der ORF on) als Leiche am Eis. Der langjährige Black-Wings-Crack Andreas Kristler, der im Frühjahr seine Karriere beendete. Nun feiert der 36-Jährige bei Linz seine „Auferstehung“, fungiert nun als Teammanager.
„Nirgends am Eis sind Blutspuren. Ich frag’ mich, wie der Täter da weggekommen ist“, sagt Chefinspektorin Joe Haizinger und blickt auf den toten Eishockey-Spieler, der mit durchschnittener Kehle in einer riesigen Blutlacke am Eis liegt. Wobei die Black-Wings-Fans, die gestern im ORF „SOKO Linz“ sahen, den Krimi besonders gebannt verfolgten. War die Leiche doch ihr langjähriger Kultstürmer Andi Kristler!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.