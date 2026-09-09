„Leiche“ feiert bei Black Wings eine Auferstehung

„Nirgends am Eis sind Blutspuren. Ich frag’ mich, wie der Täter da weggekommen ist“, sagt Chefinspektorin Joe Haizinger und blickt auf den toten Eishockey-Spieler, der mit durchschnittener Kehle in einer riesigen Blutlacke am Eis liegt. Wobei die Black-Wings-Fans, die gestern im ORF „SOKO Linz“ sahen, den Krimi besonders gebannt verfolgten. War die Leiche doch ihr langjähriger Kultstürmer Andi Kristler!