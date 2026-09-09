Die Wiener Kaiser Wiesn steht in den Startlöchern.

Von Single-Wiesn bis Jungbauernkalender

Auch abseits der großen Konzerte ist einiges geplant. Studenten können bei der Studi Wiesn feiern, am 6. Oktober steigt eine große Wiesn-Party und einen Tag später soll die Single Wiesn einsame Herzen zusammenbringen. Ebenfalls am 7. Oktober wird der neue Jungbauern- und Jungbäuerinnenkalender 2027 präsentiert. Wer vom Tanzen und Schunkeln hungrig wird, dürfte ebenfalls fündig werden. Drei große Festzelte, fünf Almen und rund 30 Standln im Wiesn Dorf warten mit heimischen Klassikern und süßen Versuchungen. Neu ist heuer ein Ausflug nach Ungarn: Erstmals gibt es einen eigenen Balaton-Lángos-Stand.