Lkw-Maut im Burgenland kommt doch nicht

Statt Maut kommen Tonnagebeschränkungen

Statt der Lkw-Maut sollen – wie auch im Regierungsprogramm festgeschrieben – bestehende Tonnagebeschränkungen auf Ost-West-Querungen von bisher 7,5 Tonnen konsequent auf 3,5 Tonnen herabgesetzt und durch ergänzende Fahrverbote erweitert werden. Jeglicher Umgehungsverkehr auf Landes- und Gemeindestraßen soll von vornherein ausgeschlossen werden. Für den internationalen Lkw-Transitverkehr wird das Burgenland künftig klar über drei leistungsfähige Korridore abgewickelt: im Norden über die A4 im Bezirk Neusiedl am Sees und im Süden über die S7 Fürstenfelder Schnellstraße im Bezirk Jennersdorf. Im Mittelburgenland soll als Korridor die B61a zwischen dem Grenzübergang Rattersdorf und der Schnellstraße S31 dienen. Hier soll künftig ebenfalls eine Asfinag-Maut zu zahlen sein.