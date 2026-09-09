„Ein Popstar kommt mir nicht in die Familie!“

Hinter die Kulissen des tragisch ums Leben gekommenen Stars lässt Popfilmer Rudi Dolezal blicken. Mit Hans Hölzel alias Falco war er eng verbunden. Mit ihren „Mamas“ – beide heißen Maria – waren die zwei Mitte der 1990er-Jahre auf dem Wiener Opernball. „Kein Tropfen Alkohol – wir waren einen Abend lang die braven Buben“, schildert Dolezal. Weg von der Hektik und Anspannung in Österreich, weg von Alkohol und Drogen habe Falco gewollt, als er in die Dominikanische Republik verschwand. Der Ausstieg scheint ihm anfangs gut gelungen zu sein. „Monatelang vor seinem Tod war Hans clean. Erst zwei Wochen vor dem tragischen Unfall nahe Puerto Plata hatte er einen Rückfall“, weiß Dolezal.