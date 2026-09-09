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Das wahre Falco-Drama

„Ein Popstar kommt mir nicht in die Familie!“

Burgenland
09.09.2026 09:04
Anlässlich des 70. Geburtstages von Falco ist eine neue Doku im Jahr 2027 geplant.
Anlässlich des 70. Geburtstages von Falco ist eine neue Doku im Jahr 2027 geplant.(Bild: ÖNB/ Foto: Ernst Kainerstorfer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die Liebe fürs Leben gefunden, dann das bittere Aus – eine neue, vierstündige Doku beleuchtet die letzten dramatischen Monate von Österreichs größtem Popstar. Der Film mit vielen intimen Details über Falco in der Dominikanischen Republik ist angesichts seines 70. Geburtstages im Februar 2027 in Vorbereitung.

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Hinter die Kulissen des tragisch ums Leben gekommenen Stars lässt Popfilmer Rudi Dolezal blicken. Mit Hans Hölzel alias Falco war er eng verbunden. Mit ihren „Mamas“ – beide heißen Maria – waren die zwei Mitte der 1990er-Jahre auf dem Wiener Opernball. „Kein Tropfen Alkohol – wir waren einen Abend lang die braven Buben“, schildert Dolezal. Weg von der Hektik und Anspannung in Österreich, weg von Alkohol und Drogen habe Falco gewollt, als er in die Dominikanische Republik verschwand. Der Ausstieg scheint ihm anfangs gut gelungen zu sein. „Monatelang vor seinem Tod war Hans clean. Erst zwei Wochen vor dem tragischen Unfall nahe Puerto Plata hatte er einen Rückfall“, weiß Dolezal.

Verliebt in „Celiña“
„Die Wahrheit“ hat er selbst vor Ort recherchiert: „Noch einmal hatte sich Hans unsterblich verliebt.“ Von der Ferienanlage in Puerto Plata, wo Falco sein Quartier aufgeschlagen hatte, sei er 30 Kilometer weitergezogen und habe sich in ein Apartment eingemietet, um „seiner“ neuen Flamme Celiña näher zu sein. „Die zwei waren ein Herz und eine Seele“, so Dolezal. Verhängnisvoll endete jedoch die Einladung zu ihr nach Hause. „Sie wollte Hans ihrer Familie vorstellen, er wollte offiziell um ihre Hand anhalten“, erzählt der Popfilmer.

Rudi Dolezal und „Die ganze Wahrheit“ über Falco
Rudi Dolezal und „Die ganze Wahrheit“ über Falco(Bild: edition a)

Popstars: „Drogensüchtig oder Alkoholiker“
Doch Celiñas Vater, der Bürgermeister vom Ort, hatte sich dagegen gesträubt: „Ein Popstar kommt mir nicht in die Familie! Sie sind meistens drogensüchtig oder Alkoholiker“, soll der sehr konservative Kommunalpolitiker gesagt haben. Er zwang seine Tochter, die Beziehung zu Falco für immer zu beenden. „Das hat Hans umgehauen. Er hat sich immer eine Familie gewünscht und wollte mit Celiña eine gründen. Fast wäre der innige Wunsch in Erfüllung gegangen“, berichtet Dolezal.

Einen Monat vor seinem tödlichen Unglück steckte Falco noch voller Pläne. In einer Sprachnachricht an einen Gitarristen aus Wien, die Dolezal mitgehört hatte, klang er voller Zuversicht: „Du musst unbedingt in die Dom Rep kommen, ich habe neue Lieder geschrieben.“ Das bedeutet, Hans Hölzel hatte vor Ideen gesprudelt, war zu diesem Zeitpunkt nicht depressiv.

Doku zum 70. Geburtstag
Das wahre Drama um Falco soll eine vierstündige Doku von Rudi Dolezal für den TV-Sender VOX enthüllen. Das Projekt wurde erst vor Kurzem besiegelt. Wäre er noch am Leben, würde Hans Hölzel am 19. Februar 2027 seinen 70. Geburtstag feiern. Die Doku soll am Tag danach ausgestrahlt werden.

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Mehr über die „Rock Me Amadeus“-Ikone verrät Dolezal schon diesen Freitag, 11. September, ab 20 Uhr im Mauerwerk in Eisenstadt. Im Anschluss bringt Michael Patrick Simoner mit „Falco the Show“ die größten Hits live auf die Bühne. Tickets vor Ort.

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