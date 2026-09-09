Tempo 30 sorgt für mehr Sicherheit in Lockenhaus

Mehr Tempo-Kontrollen, weniger Raser: In Lockenhaus wird die alte 30er-Zone verstärkt ins Bewusstsein der Autofahrer gerückt.
Wer in Lockenhaus zu schnell unterwegs ist, muss derzeit vermehrt mit Strafen rechnen: Auf der Hauptstraße ist die Polizei zunehmend präsent. Neu ist der dort geltende 30er allerdings keineswegs: Die Beschränkung besteht seit Jahrzehnten. Sie erstreckt sich von der Höhe des ehemaligen Gasthauses Supper in der Hauptstraße 11 über den Hauptplatz bis zum Schloss Lockenhaus. Grund dafür ist nicht zuletzt der rege Betrieb im Ortszentrum. Mit Billa, Bäckerei Koll und zahlreichen weiteren Geschäften sind auf der Hauptstraße nicht nur viele Autos, sondern auch Fußgänger unterwegs. Ortsbewohner, wie Joachim Duschanek, halten die Beschränkung daher für sinnvoll: „Auf der Hauptstraße ist immer viel los. Eine 30er-Zone wirkt verkehrsberuhigend und ist dort durchaus sinnvoll.“
Sicherheitsgedanke wird unterstrichen
Dass hier Tempo 30 gilt, sei nicht jedem Bewohner bewusst gewesen, langsam gefahren worden sei dort dennoch vielfach schon immer. Bürgermeister Micheal Kefeder unterstreicht den Sicherheitsgedanken.
„Die Verkehrsmaßnahmen dienen der Sicherheit unserer Bevölkerung. Wir arbeiten laufend daran, die Sicherheit in Lockenhaus weiter zu verbessern.“
Bürgermeister Michael Kefeder
Gerade auf der belebten Hauptstraße müsse man besonders aufmerksam unterwegs sein und auf Fußgänger sowie das Geschehen rund um die Geschäfte achten. Tempo 30 soll dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen zu beruhigen, Gefahren zu reduzieren und den Ortskern für alle sicherer zu machen.
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