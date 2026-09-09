LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit PSG und Liverpool

Auftakt der Liga-Phase in der heurigen Champions-League-Saison: In den heutigen Spät-Partien treffen Titelverteidiger PSG auf Slovan Bratislava, der FC Liverpool auf Atletico Madrid, die SSC Napoli auf den FC Arsenal und Sporting Lissabon auf Galatasaray Istanbul. Wir berichten live (siehe unten) von diesen Partien!
Hier der LIVETICKER:
Was Paris Saint-Germain anbelangt, so geht der Titelverteidiger den aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz als Favorit ins Rennen.
Slovan Bratislava um Verteidiger Kevin Wimmer, gecoacht vom ehemaligen ivorischen Weltklasse-Kicker Yaya Toure, ist bei seiner zweiten Champions-League-Teilnahme quasi zum Verlieren verdammt.
„Es gibt keinen Grund zur Sorge!“
Auch oder gerade weil sich PSG nach drei Liga-Spielen ohne Sieg und der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen AS Monaco nichts erlauben kann. Erfolgscoach Luis Enrique sieht freilich keinen Grund zur Panik.
„Es gibt keinen Grund zur Sorge. Das sage ich ganz ehrlich“, meinte er nach einem dominanten, aber unbelohnten Auftritt gegen Monaco.
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