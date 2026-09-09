OGH-Präsident: „Froh, dass Unsinn gestoppt wurde“

„Unsinn in letzter Minute gestoppt“

„Ich bin froh, dass viele andere die Kritik, die ich von Anfang an geäußert habe, teilen und dieser Unsinn in letzter Minute gestoppt werden konnte“, findet Georg Kodek, Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH), deutliche Worte. Er sagt: „Die Gesamtkonstruktion war verfehlt.“

Von den nun angekündigten Adaptierungen hält Kodek nichts: „Das wird nicht ausreichen. Es wäre besser, nach einer Abkühlphase von vorne anzufangen“, rät er.