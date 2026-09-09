Schweizer Grenzübergang komplett abgeriegelt

Die Durchsuchung auf Sprengstoff sei wegen eines Eintrags im grenzüberschreitenden Melde- und Fahndungssystem der Schengen-Staaten angeordnet worden, hieß es. Gegen den Zulassungsbesitzer werde wegen einer Straftat ermittelt. Ob tatsächlich Sprengstoff oder eine Bombe sichergestellt werden konnte, ist unklar.