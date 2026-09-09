Tiroler holte ersten Sieg für seine neue Marke

Das Dahaidao-Rennen geht noch bis einschließlich Freitag. „Am Tag später durfte ich dann den Renntag eröffnen. Das ist eine wichtige Erfahrung, sollte ich bei der Dakar Rallye mal eröffnen dürfen“, freute sich der Tiroler.

Weiter geht es in zwei Wochen bei der Marokko-Rallye. Das große Ziel ist die Dakar-Rallye Anfang Jänner.