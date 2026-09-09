Tiroler holte ersten Sieg für seine neue Marke

Der Zillertaler Tobias Ebster feierte mit seiner neuen Motorradmarke ZXMoto einen Etappensieg in der Wüste Gobi. Auch für sein neues Team war es der erste Sieg in der chinesischen Rallye-Meisterschaft – Gründer Zhang Xue feierte diesen gleich mit einem Kuchen.
Die Wüste Gobi ist Schauplatz des Dahaidao-Rennens, das Teil der chinesischen Rallye-Meisterschaft ist. „Das ist eine riesige Veranstaltung, das würde man gar nicht meinen“, sagte Tobias Ebster. Der Zillertaler holte mit seinem neuen Team und dem Motorrad von ZXMoto auf der dritten Etappe den ersten Sieg für die erst 2024 gegründete Marke. „Das macht mich schon stolz, den ersten Sieg für die Marke einzufahren“, berichtet der 28-Jährige.
Auf der 100 Kilometer langen Dünen-Etappe zeigte der Rallye-Pilot sein ganzes Können: „Ich habe mich voll aufs Navigieren verlassen und konnte meine eigenen Spuren ziehen.“
Im Anschluss an den Sieg spendierte ZXMoto-Gründer Zhang Xue einen großen Kuchen. „Da stand „Happy Birthday SS3-Champion“ drauf, also die Geburtsstunde unseres ersten Etappensieges als Team und Marke“, erklärte Ebster.
Das Dahaidao-Rennen geht noch bis einschließlich Freitag. „Am Tag später durfte ich dann den Renntag eröffnen. Das ist eine wichtige Erfahrung, sollte ich bei der Dakar Rallye mal eröffnen dürfen“, freute sich der Tiroler.
Weiter geht es in zwei Wochen bei der Marokko-Rallye. Das große Ziel ist die Dakar-Rallye Anfang Jänner.
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