Sieben von zehn Sushi-Boxen im Test wertgemindert

Etliche Proben auffällig

Bei sechs Proben im Test zeigten die Laborergebnisse eine Richtwertüberschreitung von einem bis zwei mikrobiologisch relevanten Parametern. Bei einem Sushi-Set gab es eine Warnwertüberschreitung an Enterobakterien. In drei Fällen wurden bei der Verkostung leichte sensorische Abweichungen festgestellt. So entsprachen bei zwei Sushi-Sets sowohl der Geruch als auch der Geschmack von Lachs und Reis nicht vollständig den Erwartungen. Die dritte Probe wurde aufgrund der schmierigen Konsistenz vom Lachs bemängelt. Gesamtes Testergebnis hier.