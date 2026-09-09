Sieben von zehn Sushi-Boxen im Test wertgemindert

Alle Liebhaber der japanischen Spezialität brauchen angesichts des aktuellen Tests der Arbeiterkammer einen starken Magen. Die Konsumentenschützer haben Sushi-Boxen unter die Lupe genommen – das Ergebnis ist ungustiös.
Zehn Sushi-Boxen zum Mitnehmen von Anbietern aus Linz und Pasching haben die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Die Boxen enthielten entweder ausschließlich Nigiri-Sushi oder eine Kombination aus Nigiri, Maki sowie California Rolls. Je nach Anbieter und Zusammenstellung lagen die Preise zwischen 2,56 und 6,17 Euro je 100 Gramm.
Zehn Boxen getestet
Das Fazit: Drei der getesteten Produkte wurden insgesamt als einwandfrei beurteilt. Eat Happy und Taste Kitchen überzeugten auf ganzer Linie und setzten sich als Testsieger an die Spitze. Ein weiteres Sushi-Set schnitt mikrobiologisch zwar ebenfalls einwandfrei ab, konnte jedoch geschmacklich nicht mit den beiden Spitzenreitern mithalten. Kritikpunkte gab es beim Lachs. Nach Meinung der Experten roch und schmeckte dieser fischig und alt.
Etliche Proben auffällig
Bei sechs Proben im Test zeigten die Laborergebnisse eine Richtwertüberschreitung von einem bis zwei mikrobiologisch relevanten Parametern. Bei einem Sushi-Set gab es eine Warnwertüberschreitung an Enterobakterien. In drei Fällen wurden bei der Verkostung leichte sensorische Abweichungen festgestellt. So entsprachen bei zwei Sushi-Sets sowohl der Geruch als auch der Geschmack von Lachs und Reis nicht vollständig den Erwartungen. Die dritte Probe wurde aufgrund der schmierigen Konsistenz vom Lachs bemängelt. Gesamtes Testergebnis hier.
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