Verbund gibt Kampf um Mega-PV-Anlage nicht auf

Areal ist für den Bau einer PV-Anlage gewidmet

Das Unternehmen sieht in der Entscheidung auch einen Rückschritt bei der Energiewende und dem Ziel, Österreich unabhängiger von Energieimporten aus dem Ausland zu machen. Dafür hätte dieses Projekt einen wesentlichen Baustein geleistet. Tschopp führt auch ein weiteres Argument für die PV-Anlage im Machland an: „Die Anlage ist auf einer künstlich geschaffenen Insel direkt beim Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen geplant. Die unmittelbare Nähe zum Kraftwerk garantiert auch einen Netzanschluss.“ Bemerkenswert ist, dass das rund 5,5 Hektar große Areal im Flächenwidmungsplan der Gemeinde bereits als „Grünland – Sonderausweisung Photovoltaikanlage“ ausgewiesen ist.