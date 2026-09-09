Militärische Möglichkeiten für Kärntner Hightech

Experten tauschten sich aus

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung im Klagenfurter Makerspace tauschten sich 70 Experten aus dem Bereich dazu aus, wie Innovationen schneller genutzt werden können. „Die sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas verlangen heute nicht nur mehr Resilienz, sondern vor allem mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Innovation“, erklärt Oberst René Cerne, militärischer Berater des DIHA.