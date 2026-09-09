Kärntner Privatbrauerei feiert 15-Jahr-Jubiläum

Seit 2011 stellt die Privatbrauerei Wimitz nördlich von St. Veit regionales Bier her. Das 15-jährige Bestehen des Wimitzbiers soll nun am 11. September bei einem gemeinsamen Jubiläumsfest gefeiert werden.
„Unser Prinzip ist seit unserem Beginn noch immer dasselbe: Wir wollen dem Bier nichts Natürliches nehmen und der Natur nichts Künstliches geben“, heißt es seitens der Privatbrauerei Wimitz. Oberste Priorität sei daher stets die regionalen Wurzeln zu schätzen sowie biologisch und unabhängig zu arbeiten.
Dafür hat sich das Team der Privatbrauerei vor 15 Jahren am Rande des Naturschutzgebiets Wimitz angesiedelt und verwendet für das gebraute Bier ausschließlich unbehandeltes Quellwasser sowie Hopfen und Malz aus kontrolliert biologischem Anbau. Auf Pestizide, künstliche Düngemittel und Genmanipulation wird verzichtet. Damit soll das Wimitzbier ein „ehrliches Naturbier sein, das die eigene Herkunft nicht versteckt, sondern bewusst in sich trägt“, so die Brauerei.
Doch die ausgeprägte Naturverbundenheit bringt wirtschaftlich nicht nur Vorteile mit sich. Da das Wasser für das Bier ausschließlich aus einer eigenen Naturquelle bezogen wird, kann nicht unbegrenzt gebraut werden. Dieses natürliche Limit ist für das Team der Brauerei jedoch kein Nachteil: „Zu wissen, wo das natürliche Maximum liegt, schafft Bewusstsein für Ressourcen und ist Teil unserer Philosophie“.
Jubiläumsfest für Bierfreunde
Das 15-jährige Bestehen soll nun ausgiebig bei einem Fest am 11. September ab 11 Uhr direkt bei der Brauerei gefeiert werden. Passend zum Anlass gibt es für Gäste kostenlose Kostproben des Wimitzbiers, Gegrilltes und ein besonderes Wimitz-Geburtstagsbier. Außerdem können Interessierte bei stündlichen Führungen einen Blick in die Brauerei werfen.
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