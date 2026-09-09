Kärntner Privatbrauerei feiert 15-Jahr-Jubiläum

Dafür hat sich das Team der Privatbrauerei vor 15 Jahren am Rande des Naturschutzgebiets Wimitz angesiedelt und verwendet für das gebraute Bier ausschließlich unbehandeltes Quellwasser sowie Hopfen und Malz aus kontrolliert biologischem Anbau. Auf Pestizide, künstliche Düngemittel und Genmanipulation wird verzichtet. Damit soll das Wimitzbier ein „ehrliches Naturbier sein, das die eigene Herkunft nicht versteckt, sondern bewusst in sich trägt“, so die Brauerei.