Mariannes Blumenpracht ist rekordverdächtig

Ist das eine Augenweide! Marianne Millinger aus St. Martin bei Lofer in Salzburg ist eine wahre Blumenkönigin! Sie gewann schon Preise für ihre Pracht und investiert mehrere Stunden täglich in ihr Hobby.
Sommer für Sommer wird das Bauernhaus von Blumenkönigin Marianne Millinger in St. Martin bei Lofer zu einem Blickfang. Rund 300 Pflanzerl sprießen bei ihr am Balkon: von Pelargonien bis zu Surfinien, die besonders schön hängen, pflegt sie unterschiedliche Sommerblumen.
Da werden fürs Gießen und Zupfen schon einmal mehrere Stunden täglich investiert. „Ich sage immer: Der Balkon ist mein Urlaub“, lacht Marianne, die mit ihrem Hobby auch schon verschiedene Preise erhielt. Darunter gar ein Kult-Auto oder Gutscheine für neue Blumen und Erde.
Der heiße Sommer hat den Pfleglingen der Blumenkönigin zwar etwas zugesetzt, noch ist aber nicht absehbar, wann der Blumensommer in St. Martin zu Ende sein wird. „Sie bleiben auf jeden Fall bis Anfang Oktober“, meint Marianne.
Jedes Jahr neue Farbakzente am Balkon
Für jedes Jahr überlegt sie sich neue farbliche Akzente. „Ich habe schon einen Plan im Kopf.“ Details für nächstes Jahr werden noch nicht verraten. Regelmäßig machen auch Urlauber bei ihr Fotos-Stopps.
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