Parlament aufgelöst: Wechselt Vucic nun das Amt?

Er regiert das Land seit zwölf Jahren als Präsident oder Ministerpräsident. Seine Amtszeit als Staatschef endet nächstes Jahr – und nach zwei Mandaten darf er nicht erneut kandidieren. Der 56-Jährige hat allerdings mehrfach erklärt, als Ministerpräsident für eine neue Regierung zur Verfügung zu stehen und dazu vorzeitig sein Amt als Staatschef niederlegen zu wollen. Regulär wäre die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 geplant gewesen.