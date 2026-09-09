Mehrstunden nicht bezahlt: AK erkämpft 2100 Euro

Jahrelang arbeitete eine teilzeitbeschäftigte Service-Mitarbeiterin mehr Stunden als vertraglich vereinbart – für ihre zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden wurde sie jedoch nicht entlohnt. Die Mitarbeiterin sprang für Kollegen ein und übernahm zusätzliche Schichten – so häuften sich eine Vielzahl an Mehrstunden an, welche sich jedoch am Gehaltszettel nicht widerspiegelten.