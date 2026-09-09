14-Jährige gesteht: „Wollte, dass sie mich liebt“

Mädchen teilten verstörende Gemeinsamkeiten

Die beiden 14-Jährigen lernten sich letzten Sommer kennen – und teilten eine verstörende Gemeinsamkeit: Beide hatten einen morbiden Hang zur Selbstverletzung, fantasierten darüber, die Schnitte immer tiefer zu setzen. Das eigene Leben war da egal. „Ich hab‘ sie angehimmelt, weil sie sich tiefer selbst verletzt hat als ich und ich wollte das auch“, spricht die junge Wienerin über Jenny. Das nun angeklagte Mädchen hat bereits mehrere stationäre Psychiatrieaufenthalte hinter sich ...