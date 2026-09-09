Ralf Schumacher: „Das macht was mit einem Fahrer“

Schumacher rechnet mit Meeting

Dass sich der Brite auch unter solch einer Voraussetzung Antonelli geschlagen geben musste, war für den Mercedes-Piloten eine schwere Niederlage, die die Kräfteverhältnisse im Team deutlich aufzeigt. Dadurch würden sich für Russell einige Nachteile ergeben, so Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“. Teamintern werde der 28-Jährige einiges an Support verlieren, prophezeite der Experte. „Ich glaube schon, dass es jetzt dann auch ein richtiges Meeting geben wird, bei dem George klargemacht wird, wer in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft fährt und worin seine Aufgaben liegen“, vermutet Schumacher.