Wie geht‘s weiter?

Paukenschlag! LIV-Golf-Tour meldet Insolvenz an

Sport
09.09.2026 16:43
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Die von Saudi-Arabien unterstützte LIV-Tour für Golf-Profis hat einen Insolvenzantrag gestellt und steht vor einem möglichen Neustart! Bereits im April war berichtet worden, dass die Investitionen nicht mehr im Einklang stünden mit der Strategie des staatlichen Investmentfonds PIF, der seit dem Start 2022 mehr als fünf Milliarden US-Dollar in die Liga investiert hatte. Doch was bedeutet die finanzielle Krise für die Golf-Stars und wie geht es für sie weiter?

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