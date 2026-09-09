Zu schnell, zu zögerlich: Amazon-Piloten im Fokus

Ein Protokoll der letzten Sekunden offenbart eine fatale Kette von Fehlentscheidungen im Cockpit. Laut Ermittlern hatten die Piloten den Jet beim Aufsetzen nicht vollständig unter Kontrolle. Offenbar versuchten sie, die Landung im allerletzten Moment abzubrechen, um noch einmal durchzustarten – überlegten es sich dann aber wieder anders. Soll heißen: Sie bremsten, gaben erneut Gas und bremsten dann wieder.