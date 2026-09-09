Tabakovic: „Das habe ich noch nie so erlebt!“

Hast du auch Träume?

Die hatte ich immer. Ich hätte mir auch vieles leichter machen können, etwa, indem ich bei der Wiener Austria geblieben wäre, denn ich hatte dort eine unfassbar gute Zeit. Dann kam aber die Hertha, auch dort war es toll. Wir haben schon über eine Vertragsverlängerung gesprochen, dann kam Hoffenheim und so weiter. Mein Traum war immer, einmal in der Bundesliga zu spielen und zu einer WM zu fahren. Solche Träume pushen dich! Ich habe auch jetzt Ziele, denn ich will Titel gewinnen! Und das will ich schon in dieser Saison mit dem FC Red Bull Salzburg schaffen. Das müssen wir aber auch auf dem Platz zeigen.