Was uns der September über den Winter verrät

Nach einem Rekordsommer ließ sich der Herbst noch etwas Zeit mit seinem Einzug, doch nun soll sich das Wetter umstellen. Doch kann uns der September jetzt schon etwas über den Winter und sogar über Weihnachten verraten?
„Donnert’s im September noch, wird der Schnee um Weihnacht hoch“, lautet eine Bauernregel, eine andere besagt: „September warm und klar, verheißt ein gutes nächstes Jahr.“ Doch warum sollte gerade der September so aussagekräftig für die kommenden Wochen und Monate sein?
„Schnee-Orakel“ aus dem Reich der Mythen
Zumeist basieren diese natürlich weit von jeder Wissenschaft entfernten Aussagen auf Erfahrungswerten aus der Landwirtschaft. Nach den traditionell trockenen Sommermonaten freut man sich da naturgemäß über natürliche Bewässerung von oben: „Am Septemberregen ist dem Bauer viel gelegen.“ Denn nach der Ernte werden die Felder gepflügt, Herbstkulturen wie Wintergetreide und Winterraps können jetzt gesät werden.
Bauernregeln sind meist in Reimform gefasste alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Sie entbehren wissenschaftliche Grundlagen, beruhen vielmehr auf Erfahrungswerten, können aber dennoch meteorologische Phänomene beschreiben. Bereits Aristoteles unternahm wissenschaftliche Versuche, Wetterregeln zu ergründen. Auch Galileo Galilei beschäftigte sich damit.
Dass das Septemberwetter eine Aussage über weiße Weihnachten zulässt, gehört allerdings ins Reich der Mythen. Die Beobachtung von vermehrtem Nebel im Herbst („Viel Nebel im September über Tal und Höh’, bringt im Winter tiefen Schnee.“) nahmen die Menschen allerdings in früheren Zeiten als sicheres Zeichen für den nahenden Winter und kälter werdende Tage und Nächte an.
Ob auf den extremen Sommer nun ein extremer Winter folgt, wird sich zeigen. Für alle, die auf das „Winterwunderland“ zu Weihnachten hoffen, heißt es: Bitte warten! Realistische Prognosen gibt es frühestens zehn Tage vor dem Fest. Bis dahin kann man sich mit den Keksen und Lebkuchen einstimmen, die bereits seit Anfang August im Supermarkt stehen.
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