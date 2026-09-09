Was uns der September über den Winter verrät

Ob auf den extremen Sommer nun ein extremer Winter folgt, wird sich zeigen. Für alle, die auf das „Winterwunderland“ zu Weihnachten hoffen, heißt es: Bitte warten! Realistische Prognosen gibt es frühestens zehn Tage vor dem Fest. Bis dahin kann man sich mit den Keksen und Lebkuchen einstimmen, die bereits seit Anfang August im Supermarkt stehen.