ORF-Starkupplerin Horowitz von Partnerin getrennt

Moderiert ORF-Flagschiff

Über weitere Hintergründe ist nichts zu erfahren, nur über den Umstand, der ohnehin evident ist, dass dieser Job nicht besonders familienfreundlich ist, viel Zeit und Stress bereitet. Besonders, oder vor allem auch dann, wenn man eines der ORF-Flagschiffe moderiert und konzertiert, so wie es Horowitz tut. Freilich ist beiden klar, dass diese Meldung etwaige Unkenrufende nun auf den Plan rufen wird, wenn es heißt, dass die „Kupplerin der Nation“ nun selbst mit ihrer Beziehung gescheitert ist. Doch wir alle sind Menschen und Horowitz stellt sich auf kein Podest. Im Gegenteil, sie sagt uns: „Ich will jedenfalls nicht so tun, als hätte ich die Weisheit diesbezüglich für mich gepachtet.“