„Der Park 2.5“: Wo Kunst auf die Natur trifft

Einen einzigartigen Kunstgenuss bietet ab Samstag „Der Park 2.5“ in Völkermarkt. Werke, Installationen und Skulpturen begnadeter Künstler werden mit Wald und Garten in der Parklandschaft bei St. Agnes verbunden.
Diesen Samstag wird in Völkermarkt die Ausstellung „Der Park 2.5“ eröffnet. Die mittlerweile beeindruckend gewachsene Parklandschaft bei St. Agnes verbindet Wald, Garten sowie Kunst und wird nach 2022 und 2024 heuer erneut als temporärer Ausstellungsort öffentlich zugänglich.
Werke, Installationen und Skulpturen
Im dritten Jahr rücken zusätzlich zur Untersuchung des Verhältnisses von Natur und Mensch, Vorstellungen zu unserer Zukunft und die Arbeit von Frauen in das Blickfeld. Zu sehen sind unter anderem Werke von Iris und Rosa Andraschek, Hubert Lobnig sowie Installationen von Katharina Gruzei, Marlene Hausegger. Auch Skulpturen von Aron Demetz, Bruno Gironcoli, Hannes Zebedin und Ren Zhe sind zu entdecken. Die Eröffnung beginnt um 15.30 Uhr, um 18 Uhr folgt ein Konzert mit dem Duo Brazil und Lukas Chagas.
Kuratiert und organisiert von Iris Andraschek, Hubert Lobnig, Bruno und Felix Napetschnig.
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