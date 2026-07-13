Riesenmaschine landet am Klagenfurter Airport

Auch Nachtflüge geplant

Die Freifallsprünge werden mit amerikanischen „Multi Mission“-Systemen durchgeführt. „Diese Fallschirme sind für Freifalleinsätze, Gleiteinsätze und für Tandemsprünge geeignet“, erklärt Gigacher. „Bei diesen Einsätzen können Passagiere, Diensthunde sowie Zusatzausrüstung transportiert werden.“ Am Dienstag und Donnerstag werden auch Nachtflüge durchgeführt. Das Bundesheer bittet die Bevölkerung um Verständnis für den auftretenden Fluglärm.