Riesenmaschine landet am Klagenfurter Airport

Seit heute läuft eine Fallschirmspringerübung des Österreichischen Bundesheers am Klagenfurter Airport. Bis Freitag werden rund 40 Soldatinnen und Soldaten den freien Fall proben. Dafür kommt ein riesiges Flugzeug zum Einsatz.
Um ihre militärische Einsatztauglichkeit zu erhalten, nehmen rund 40 Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich seit heute an einer Aus- und Fortbildung für Freifallspringer in Klagenfurt teil.
Transportmaschine für Fallschirmspringer
„Dabei wird erstmals eine Embraer C-390 der portugiesischen Luftstreitkräfte, dieser Flugzeugtyp ist als Nachfolger für die Hercules C-130 für Österreich vorgesehen, eingesetzt“, erklärt Oberst Ralf Gigacher, Militärkommando Kärnten. „Die Embraer C-390 startet vom Airport Klagenfurt und ist dort auch für die gesamte Dauer der Ausbildung stationiert.“
Diese riesigen Transportmaschinen – Embraer C-390 Millennium – kosten zwischen 130 und 150 Millionen Euro und werden zwischen 2028 und 2030 an das Österreichische Bundesheer geliefert. „Die ersten Bundesheer-Piloten befinden sich bereits in Brasilien in der Ausbildung“, so Gigacher.
Auch Nachtflüge geplant
Die Freifallsprünge werden mit amerikanischen „Multi Mission“-Systemen durchgeführt. „Diese Fallschirme sind für Freifalleinsätze, Gleiteinsätze und für Tandemsprünge geeignet“, erklärt Gigacher. „Bei diesen Einsätzen können Passagiere, Diensthunde sowie Zusatzausrüstung transportiert werden.“ Am Dienstag und Donnerstag werden auch Nachtflüge durchgeführt. Das Bundesheer bittet die Bevölkerung um Verständnis für den auftretenden Fluglärm.
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