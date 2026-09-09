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Heli im Einsatz

Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Westautobahn

Salzburg
09.09.2026 14:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Mit einer eingeklemmten Person und weiteren Verletzten endete ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A1-Westautobahn zwischen Thalgau und Wallersee in Salzburg. Die Feuerwehren aus Eugendorf und Thalgau und das Rote Kreuz sind derzeit vor Ort im Einsatz.

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Mehrere Fahrzeuge sind auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg am Mittwochnachmittag kollidiert. Laut ersten Einsatzinformationen war auch ein Lkw am Unfall beteiligt, eine Person dürfte dabei eingeklemmt worden sein. Die Einsatzkräfte gehen von mehreren Verletzten aus. 

Das Rote Kreuz ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert. Mit dabei sind ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren aus Eugendorf und Thalgau.

Weitere Details standen vorerst noch nicht fest. „Wir machen uns ein genaues Bild von der Lage und sind noch im Einsatz“, so das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage.

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